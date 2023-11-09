Айтишника, задержанного по делу о диверсии в Мачулищах, приговорили к 10 годам колонии

Айти-специалиста Дмитрия Мостового, задержанного за онлайн-трансляцию посадки военных самолетов на аэродром Мачулищи, приговорили к 10 годам колонии общего режима, пишет «Вясна» и Dissidentby.

Мостового обвинили в содействии «экстремистской организации» (статья 361-4 УК) и в измене государству (статья 356 УК). Завтра в Верховном суде рассмотрят апелляцию на приговор, вынесенный Брестским областным судом.

О задержании беларуса стало известно после выхода фильма ОНТ «Гаспар на связь не вышел». Согласно сюжету, Мостовой связался с проектом «Беларускі Гаюн» и предложил помощь.

Как заявили в эфире ОНТ, Дмитрий Мостовой подключил ноутбук дочери и транслировал происходящее на аэродроме через скайп, трансляция велась с 26 января по 10 февраля. После этого, по версии силовиков, трансляция велась и через камеры видеонаблюдения на доме.