С начала года в Польше за организацию нелегального пересечения границы с Беларусью задержали 500 человек

С начала 2023 года сотрудники Подляского отряда польской пограничной службы задержали 500 организаторов незаконного пересечения беларуско-польской границы, об этом пишет пресс-служба ведомства.

Как сообщает польский телеканал TVP-3, большая часть задержанных — иностранцы, больше всего среди которых граждан Грузии, Украины и Таджикистана.

«У бога своего помощи проси». Как пограничники перебрасывают друг другу мигрантов из Беларуси в ЕС и обратно

Польская пограничная служба ежедневно фиксирует по нескольку десятков попыток нелегально попасть в ЕС с территории Беларуси вблизи населенных пунктов Беловежа, Дубиче-Церкевне, Мельник. За прошедшие сутки таких попыток было 56, во вторник 7 ноября — 120. Иногда мигранты забрасывают польские патрули камнями и палками.