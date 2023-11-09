В Вильнюсе начали судить добровольца, подозреваемого в убийстве экс-бойца полка Калиновского, пишет «Радыё Свабода». По требованию матери погибшего суд сделали закрытым.

Дело рассматривает окружной суд Вильнюса. Обвиняемому беларусу грозит от 7 до 15 лет заключения. Вину он не признал.

18 декабря 2022 года в Вильнюсе погиб экс-боец полка Калиновского. На его теле обнаружили колото-резаную рану в области грудной клетки. По делу задержали бывшего добровольца — он рассказывал, что находился в одной комнате с погибшим, когда тот нанес себе удар ножом. После этого, по словам обвиняемого, он пытался оказать потерпевшему первую помощь.

Обвиняемый доброволец 8 месяцев находится под стражей. В июне он объявил голодовку, чтобы выразить несогласие с тем, как идет следствие.