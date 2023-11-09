Европейский суд отказался снимать санкции с беларуского бизнесмена Николая Воробья

Европейский суд общей юрисдикции отказался снимать санкции с беларуского бизнесмена Николая Воробья и обязал его оплатить судебные издержки. Соответствующее решение было опубликовано на сайте суда, на документ обратил внимание Reform.

Санкции в отношении Воробья ЕС ввел в декабре 2020 года. В обосновании указывалось, что бизнесмен является совладельцем компании «Бремино Групп», которая получала налоговые льготы от администрации Александра Лукашенко.

Воробей в своем иске заявил, что его деятельность в «Бремино Групп» не доказывает получения выгоды или поддержки от режима Лукашенко. Также он указал, что его экономическая деятельность в указанных сферах значительно сократилась или всегда была ограниченной.

Суд с этим не согласился и пришел к выводу, что деятельность Воробья нефтяной и банковской сфере, сфере транзита угля не сократилась на дату принятия оспариваемых актов.

Николай Воробей — беларуский бизнесмен, занимающийся нефтепродуктами. Вместе с Александром Зайцевым и Алексеем Олексиным владеет компанией «Бремино Групп».