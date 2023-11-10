Отца писателя Саши Филипенко арестовали на 13 суток

Отца писателя Саши Филипенко Александра арестовали на 13 суток, сообщил он в своем фейсбуке. Как он уточнил «Медиазоне», заседание проходило в суде Первомайского района Минска.

По какой статье судили Александра Филипенко, неизвестно. Писатель сказал, что арест прошел из-за «перепоста какой-то статьи "Зеркала"».

9 ноября Саша Филипенко сообщил, что у него дома в Беларуси прошел обыск, а отца задержали.

«У меня дома обыск. Семь человек с автоматами. Отца забрали. Матери сказали: "Скажите спасибо сыну". Очевидно, что давят на меня и хотят, чтобы я перестал высказываться в европейской прессе», — написал он.

Саша Филипенко — беларуский писатель и журналист. Он выпустил 6 романов, в том числе книгу «Бывший сын», рассказывающею о «стране с вечным президентом Лукашенко».