Бизнесмена Юрия Ольховика обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности

На госканале «Беларусь 1» показали сюжет о предпринимателе Юрии Ольховике, которого обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), заметил reform.by.

В ролике утверждают, что Ольховик «использовал санкционную риторику» и написал более десятка жалоб европейскому поставщику. На камеру мужчина уточняет, что жалобы составлялись при проведении тендера на государственных закупочных площадках.

Бизнесмен рассказал, что в жалобах указывал, что одно из беларуских предприятий находится в санкционном списке и поставщик, совершив сделку, нарушит ограничения Евросоюза. В сюжете говорят, что европейская фирма все же осуществила поставки.