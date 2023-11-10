Провластный канал опубликовал видео с извинениями беларуса, который хотел помочь украинской армии

Провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"» опубликовал видео с беларусом, который в чат-рулетке рассказал, что хочет помочь Украине.

В разговоре с блогером из самопровозглашенной ДНР Андреем Горловским беларус сказал, что хочет поехать в Украину и, например, чистить картошку, чтобы «людей, которые пришли освобождать, не было».

Провластный канал опубликовал отрывок этой беседы и видео с беларусом, где он говорит, что он своими словами «порочил Республику Беларусь» и что ему «стыдно за содеянное».

Блогер Андрей Горловский на своих ютуб-каналах публикует ролики с записями разговоров из чат-рулетки. В видео он обсуждает политику Украины, России и Беларуси, разговаривая то на украинском, то на русском языках. На момент написания новости на один из его каналов подписаны почти 100 тысяч человек.