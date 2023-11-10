У беларуского поэта Якуба Коласа в Ташкенте украли часы

У беларуского поэта и писателя Якуба Коласа в Ташкенте украли часы — это произошло во время поездки на трамвае. Так могла звучать новость в декабре 1941 года: о происшествии Якуб Колас рассказал в своем письме, которое внезапно обнаружили в фондах московского музея Владимира Маяковского, об этом пишет «Звязда».

Кроме того, по словам писателя, в Узбекистане у него в течение 10 дней: сильно болели зубы, он испытывал трудности с деньгами и «перенес свирепый ташкентский грипп». Его жена провела месяц в больнице с воспалением легких.

Об этих и других фактах писатель рассказал в письме из Ташкента, куда была переведена Академия наук БССР в 1942 году из-за войны. Адресовано оно было Александре Рябининой — начальнице отдела национальных литератур Государственного литературного издательства. Ее он называл «самой симпатичной в мире редакторкой».