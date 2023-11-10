Брата политолога Валерия Карбалевича и его жену осудили за распространение «экстремистских» материалов

Речицкий городской суд оштрафовал брата политолога Валерия Карбалевича Олега Карбалевича на 20 базовых величин за распространение «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), а его супругу Евгению Карбалевич на 15 базовых величин по этой же статье, пишет Гомельская «Вясна».

По информации правозащитников, пару задерживали сотрудники СОБРа. Силовики хотели снять их в видео, которые часто публикуют провластные телегам-каналы, но пара отказалась. Как пишет «Вясна», Карбалевича с женой поместили в ИВС на 72 часа, однако не успели осудить, так как задержанных в это время было очень много.

У жены брата политолога забрали телефон, где в одноклассниках нашли подписку на «Радыё Свабода». Позже телефон конфисковали, признав его средством преступления.

Кроме того, по информации «Вясны», по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП) в эти дни судили по нескольку человек в Речице, Хойниках, Светлогорске, Жлобине, Петрикове, Гомеле.