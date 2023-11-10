В Латвии умер осужденный за надругательство над беларуским флагом Вадим Ковалев

В Латвии умер осужденный на 2 года домашней химии за надругательство над государственными символами (статья 370 УК) Вадим Ковалев, об этом сообщил глава фонда BYSOL Андрей Стрижак.

14 сентября полиция нашла тело Ковалева без признаков жизни в одном из рижских парков. Обстоятельства смерти неясны, полиция ведет проверку.

51-летний Ковалев жил в Витебске. Его приговорили в июне 2022 года к двум годам домашней химии за надругательство над государственными символами. По версии обвинения, Ковалев подошел к одному из отделений банка в Витебске и повредил кронштейн с древком, на котором крепился беларуский флаг.

Ковалев отметил, что не хотел надругаться над государственным флагом Беларуси, потому что изначально подумал, что это флаг Российской Федерации.

Ущерб от оторванного металлического кронштейна оценили в 22 беларуских рубля и 28 копеек, а от поврежденного древка — 17 рублей 90 копеек. Всего же — 40 рублей и 18 копеек, или 1,26 базовые величины.

Ковалеву удалось уехать из Беларуси в Латвию, не отбыв срок до конца. Там он получил статус беженца.