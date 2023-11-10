Умер инструктор полка Калиновского Николай Молоков

Умер инструктор полка Кастуся Калиновского Николай Молоков с позывным «МММ», об этом пишет пресс-служба полка.

Николай Молоков — полковник в отставке, родился в 1952 году.

«Яго адданасць, мудрасць і досвед застануцца ў нашых сэрцах назаўжды.

Выказваем шчырыя спачуванні сям'і і блізкім», — говорится в сообщении полка.

Что именно случилось с Николаем Молоковым, не сообщается.

Как писал телеграм-канал фонда солидарности BYSOL, Николай Молоков специализировался на войсковой разведке, в полке выполнял роль инструктора по выживанию. Ранее готовил разведчиков и спецназ.

На момент вступления в полк Николаю было 69 лет. В полк его взяли «в качестве исключения» из-за большого боевого опыта.

«Он участвовал в афганской войне, в войне 2014 года, и ему есть что рассказать. Он действительно качественно и хорошо тренирует наших бойцов. Если у кого-то есть такой же отличный опыт, то возраст — не помеха», — заявили тогда в пресс-службе полка.