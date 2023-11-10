Чтобы избежать уголовной статьи за донат в 1000 долларов, айтишник пожертвовал на благотворительность более 300 тысяч долларов

Айтишник Александр Дорофеев «откупился» от уголовной статьи за финансирование «экстремисткой» деятельности за донат в 1 000 долларов, сделав пожертвование на благотворительность в размере более миллиона белорусских рублей, об этом рассказал старший следователь следственного управления по Минску Андрей Щеглов изданию «Беларусь Сегодня».

Дорофеев — гражданин Казахстана, который в 2019 переехал жить в Беларусь. В 2020 году он задонатил в один из фондов 1 000 долларов, за что был задержан. Следователь Щеглов не говорит название фонда. По словам следователя, на допросах Дорофеев по всем сознался, раскаялся и «добровольно» перечислил на расчетный счет Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии более миллиона беларуских рублей.

Государственный телеканал ОНТ в октябре снял про Дорофеева сюжет, где говорилось, что айтишник на свободе, так как, по словам авторов сюжета, перевел 60 тысяч долларов в детский онкоцентр в качестве компенсации. Сейчас сумма возросла до 300 тысяч долларов.

Также следователь Щеглов рассказал про менеджера по продажам Егора Чирейчика, который задонатил в одну из «экстремистских организаций» 100 долларов. Но откупился от уголовного преследования, перечислив более 30 тысяч рублей на счет организации, «которая взяла на себя хлопоты, связанные с воспитанием более 280 детей-сирот».