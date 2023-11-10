Украина вывезла из оккупированного Крыма в Киев двух детей

Украинским властям удалось вернуть в Киев из оккупированного Крыма двух детей: Егора и Валерию, 2009 и 2015 годов рождения, сообщил руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ермак пишет, что дети родились в Крыму и оказались под опекой бабушки, потому что их отец погиб, а мать была лишена родительских прав. С началом полномасштабной войны бабушка решила переехать в Киев, но не смогла оформить документы на детей, так как Валерия являлась женщине не кровной родственницей.

Руководитель офиса президента сообщает, что вместе с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека разработали легенду, которую семья использовала при контактах с российскими властями и спецслужбами России, так удалось детей вывести в Киев.

В тоже время Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в своем телеграм-канале, что Украине удалось договориться с Россией о возвращении еще одного ребенка, который на момент начала войны учился в Мариупольском высшем металлургическом училище и жил в общежитии училища в Мариуполе. Во время оккупации города российские военные вывезли его вместе с другими детьми в Москву, а затем перевезли в детский санаторий «Поляна» в Московской области.