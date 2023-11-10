Против мужа осужденной Виталии Бондаренко возбудили уголовное дело о содействии экстремисткой деятельности

Мужа осужденной на 4 года Виталии Бондаренко Анатолия Старосвецкого задержали после свидания с ней, сообщает dissident.by. По информации «Вясны», это произошло в сентябре.

Против молодого человека возбудили уголовное дело о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК). Сейчас он находится в СИЗО.

Подробности дела против Старосвецкого неизвестны.

В мае 2021 года суд в Бресте приговорил Виталию Бондаренко к 4 годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках 10 августа (часть 2 статьи 293 УК). В августе Бондаренко и Старосцецкий расписались в колонии.