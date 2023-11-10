Барановичского правозащитника Александра Войтешика осудили за распространение «экстремистских» материалов

В Барановичском суде рассмотрели административное дело за распространение «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП) в отношении правозащитника Александра Войтешика, такая информация появилась в расписании судебных заседаний, которую заметила Брестская «Вясна».

Результаты суда пока неизвестны.

Сегодня активист Юрий Казакевич сообщил, что силовики задержали барановичского правозащитника Александра Войтешика. У него дома прошел обыск.

В апреле 2021 года Войтешика арестовали на 15 суток по статье о неуважении к суду (статья 25.1 КоАП). «Вясна» писала, что Войтешика задержали за фотографирование обвиняемого в суде.