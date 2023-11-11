Сайт издания «Ганцавіцкі час» признан «экстремистскими материалами»

3 ноября суд Ленинского района Бреста признал сайт издания «Ганцавіцкі час» «экстремистскими материалами». На обновленный список обратил внимание правозащитный центр «Вясна».

В августе корреспендентку издания Светлану Малышко вызвали на разговор в милицию из-за статьи под названием «Центр Ганцевичей к "Дожинкам" облысел». Через несколько недель она умерла в больнице. Что стало причиной смерти, не сообщалось.

Кроме сайта издания в список включены тикток и ютуб-канал «Пра Вiцебск», соцсети движения «За свободу», группа в вайбере с названием «Упаковка, реквизит» и телеграм-канал бойца группы беларуских добровольцев «Террор» «Кепскія Гены».