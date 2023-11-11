Суд приговорил минчанина, вернувшегося из‑за границы, к двум годам химии за комментарии

Суд Ленинского района Гродно приговорил минчанина Вячеслава Чернецкого к двум годам химии по обвинению в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Вячеслав вернулся в Беларусь из-за границы в конце июля 2023 года, и после был задержан. Провластные телеграм-каналы писали, что Вячеслав оставил более тысячи комментариев в «экстремистских» каналах и чатах.

По версии обвинения, комментарии были размещены в телеграм-канале «Реальная Беларусь». В суде были озвучены проведенной экспертизы, согласно которым «в тексте комментариев имеется негативная языковая оценка, которая имеет форму ненормативного высказывания» в адрес Александра Лукашенко и Владимира Путина.