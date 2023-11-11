Суд арестовал жителя Барановичей на 10 суток за песни и танцы на рынке

Барановичский суд арестовал местного жителя на 10 суток по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП) из-за песен и танцев на рынке, постановление суда в банке судебных решений заметило «Зеркало».

Как сказано в постановлении суда, житель Барановичей «умышленно организовал массовое мероприятие в виде шествия группы граждан в количестве около 20 человек», которые играли на музыкальных инструментах, танцевали и пели песни «без соответствующего разрешения Барановичского горисполкома».

На заседание суда местный житель не явился, однако в постановлении суда сказано, что свою вину он признал.