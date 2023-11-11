Брестчанка в рамках «спецоперации» мошенников подожгла два автомобиля, подъезд и квартиру

В Бресте 44-летняя местная жительница подожгла 2 автомобиля, подъезд и квартиру, сообщает пресс-служба МВД.

Мошенники связались в мессенджере с ее 21-летним сыном и под «предлогом участия в спецоперации» неназванных силовых органов уговорили взять несколько кредитов и перевести мошенникам на счет. После этого они связались с его матерью и убедили ее принять участие в той же «спецоперации» заверив, что вернут деньги, перечисленные сыном.

Брестчанка продала квартиру и перевела деньги мошенникам. В сумме они оба лишились более 100 тысяч рублей.

Позже мошенники снова связались с брестчанкой сказали, что ее обманули и пообещали помочь с возвратом денег. Взамен ей нужно было изготовить два коктейля Молотова и поджечь указанные объекты.