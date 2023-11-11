Задержана бывшая политзаключенная Ирина Полянина

В Поставах задержана Ирина Полянина, год назад вышедшая из ИК-4 в Гомеле, пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Ирину Полянину вызвали в местное РУВД по поводу продления превентивного надзора, а затем поместили в изолятор временного содержания. В чем именно обвиняется Ирина — неизвестно.

В апреле 2021 года Ирину Полянину осудили на два года колонии по статьям об оскорблении представителя власти и незаконных действиях в отношении оружия (статьи 369 и 295 УК). Суд посчитал ее виновной в том, что она разместила оскорбительный комментарий под фото начальника Поставского РУВД, а также хранила дома патроны от малокалиберной винтовки. Как сама Ирина поясняла на суде, патроны дома у нее остались от отца.