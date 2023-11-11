ОМОН задержал гродненца, который в 2020 году выходил на площадь с плакатом против Лукашенко и Путина
ОМОН задержал гродненца, который в 2020 году выходил на площадь с плакатом против Лукашенко и Путина
11 ноября 2023, 14:42
 
 
 
 
 

ОМОН задержал жителя Гродно, который участвовал в протестах в 2020 году. Об этом отчитался провластный телеграм-канал «Пульс Гродно».

В видео, опубликованном каналом, мужчина говорит, что выходил на площадь вместе с супругой. Пара несла плакат, на котором «была написана клевета» и осуждение действий силовиков.

В ролике демонстрируют фотографию, на которой виден текст плаката:

«Обвиняются в особо тяжких преступлениях против народа:

  • Бандит и убийца [текст замазан]
  • Лукашистские каратели
  • Янукович и Бакиев
  • Донбассо-крымские оккупанты
  • Главный упырь Путин»

Авторы канала пишут, что супругу гродненца не задерживали, «так как решили проявить милосердие к их детям, что бы их не забрали в приют».

     