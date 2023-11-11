В Средиземном море на парусном судне погиб беларус

В Средиземном море у Сардинии на парусном судне погиб беларус, об этом со ссылкой на местное СМИ L'unione sarda пишет издание «Беларусь и мир».

Беларус плыл на лодке из стеклопластика из коммуны Порто-Торрес на Сардинии к группе островов Ла-Маддалена. Его застало врасплох резкое ухудшение погоды и состояния моря. Вечером от него поступила по телефону просьба о помощи.

Как пишет издание, спасательные работы с привлечение вертолетов начались сразу же, с беларусом снова пытались связаться, но телефон уже не отвечал.

На следующий день у берега острова Корчелли были найдены обломки судна и тело погибшего.

Прокуратура города Темпьо-Паузания расследует обстоятельства случившегося.