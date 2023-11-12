На могиле беларуского добровольца во Львовской области установили бчб‑флаг

На могиле погибшего в Украине 30-летнего беларуского добровольца Дмитрия «Ганс» Рубашевского установили бчб-флаг. Об этом пишет телеграм-канал фонда «Вільна Білорусь».

Во время установки флагштока там присутствовала жена военного и его дочь. Кладбище находится в поселке Шкло Львовской области.

Рубашевский погиб 12 апреля 2022 года во время боев в Луганской области. Он был в составе ротной тактической группы, которая совершала вылазки в тыл российской армии.

Дмитрий родился в Бресте, стал добровольцем в 2015 году. Получил общественную награду «Народный герой Украины» за оборону шахты «Бутовка» в Донецкой области, посмертно получил от Владимира Зеленского орден «за мужество». Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посмертно наградил его «Хрестом Хоробрих».