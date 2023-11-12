Неврученные паспорта будут хранить в консульствах год

Оформленные, но неврученные паспорта беларусов, проживающих вне страны, будут хранить в посольствах и консульствах в течение года. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале.

После этого срока паспорта передадут в подразделения по гражданству и миграции МВД в Беларуси в зависимости от прописки обратившегося.

7 сентября вступил в силу указ, по которому беларусы, проживающие за границей, не могут продлевать паспорта в консульствах.

Теперь новые паспорта беларусы смогут получить только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства». Беларусы, проживающие за границей, не смогут продлить или обменять паспорт в консульствах.

Идентификационную карту за границей человеку, получающему ее впервые будет выдавать МИД, а ее обменом будут заниматься органы МВД, или МИД.