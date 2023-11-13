Велосипедисты, пересекающие границу с Литвой, будут стоять общую очередь с машинами

Велосипедисты, пересекающие границу с Литвой, будут стоять общую очередь с автомобилями. Информацию подтвердила погранслужба страны, пишет Office Life.

Решение распространяется на все действующие погранпереходы на беларуской границе. Ранее на погранпереходах «Привалка/Райгардас» и «Бенякони/Шальчининкай» были специальные места, где пешеходы и велосипедисты должны были ожидать, пока их пропустят на таможенный и пограничный контроль.

В Госпогранкомитете Беларуси журналистам издания сообщили, что с их стороны никаких ограничений для велосипедистов не принималось.