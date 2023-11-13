Следственный комитет предъявил обвинение представителям BYPOL и плана «Перамога»

Следственный комитет закончил предварительное расследование уголовного дела в отношении представителей BYPOL, плана «Перамога» и «Сітуацыйна-аналітычнага цэнтра», сообщает пресс-служба ведомства.

Участникам объединения бывших силовиков предъявили обвинение по 12 статьям УК, среди которых измена государству (статья 356 УК), публичные призывы к измене государству (статья 361 УК), организация акта терроризма (статья 124 УК), разжигание вражды (статья 130 УК) и т.д. Уголовное дело передали генеральному прокурору для направления в суд.

BYPOL — объединение бывших силовиков. В ноябре 2021 года инициативу вместе с планом «Перамога» признали «экстремистским формированием». Позже Верховный суд Беларуси признал BYPOL «террористической организацией».