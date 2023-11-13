Силовики призывают беларусов передать свои дроны в качестве «благотворительности» на нужды армии

Силовики призывают граждан Беларуси передать свои дроны в качестве «благотворительности» Вооруженным Силам Беларуси и «другим воинским формированиям», такая информация появилась в близком к силовикам телеграм-канале «ТРИ СЕСТРЫ».

Для сбора «пожертвований» в виде БПЛА на нужды армии, создали специальную волонтерскую инициативу «Крылья». Авторы канала призывают владельцев дронов написать в бот волонтеров, указать город проживания и модель квадрокоптера, который «хотели бы передать силовикам».

- После этого Вам сообщат порядок действий, — пишут авторы канала.

Также близкий к силовикам телеграм-канал напоминает, что вступил в силу указ Лукашенко «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов», который запрещает беларусам ввозить, хранить, продавать и изготавливать беспилотники, а также пользоваться ими.

«Поэтому, если у вас остались дроны, вы можете передать их нашей армии. Ваши дроны будут использованы для выполнения задач, которые могут спасти жизни и обеспечить безопасность нашей страны», — пишут авторы канала.

Указ Александра Лукашенко «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов» вступил в силу 27 сентября.

Согласно указу ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БПЛА разрешен только организациям и юрлицам в их профессиональной деятельности. Для этого им нужно получить разрешение у Департамента по авиации Минтранспорта, который организует учет беспилотников. А оператору БПЛА пройти обучение, методику которого разработает Совмин.

Указ предусматривает создание системы госучета БПЛА. До конца 2024 года все беспилотники будут записываться в журнал учета, а с начала 2025 вноситься в автоматизированную систему учета гражданских БПЛА. Юрлица обязаны поставить на учет БПЛА в течении 5 дней после его покупки.

Хранить и продавать беспилотники беларусам можно в течение полугода после вступления указа в силу. За это время БПЛА можно будет продать юрлицам или передать в «уполномоченную организацию, определенную правительством». Что это за организация, не уточняется.

Все почтовые отправления, которые следуют из стран ЕАЭС беларусам, будут доставляться в пункты контроля на проверку наличия в посылках дронов.