Беларуский дизайнер получил золотую медаль на международном конкурсе за дизайн упаковки пиццы

Беларуский графический дизайнер Алексей Лимонов получил золотую медаль на престижном международном конкурсе Pentawards за дизайн упаковки пиццы Eazzy Pizzy, об этом Алексей Лимонов рассказал у себя в инстаграм, заметило издание «Зеркало».

«Лично для меня — это очень большое достижение в моей профессиональной деятельности. Сейчас у меня уже 26 наград, но эта — особенная!», — написал Лимонов.

Дизайнер отметил, что это уже четвертая награда за дизайн упаковки пиццы Eazzy Pizzy.

Pentawards — это один из самых крупных международных конкурсов в сфере дизайна упаковки. В этом году он прошел в Лондоне.

Алексей Лимонов — беларуский графический дизайнер и иллюстратор. Победитель конкурса Rijksstudio Award 2017 («Рейкстудио Эворд»). Взял золотую награду на Киевском международном фестивале рекламы и «серебро» в международном конкурсе упаковки The Dieline Awards (Boston) («Зэ Дилайн Эвордс (Бостон)»). Автор обновленного логотипа Национального художественного музея Беларуси, автор обложки альбома группы «Каста» «Четырехглавый орет» и других проектов.