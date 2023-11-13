Российские артиллерия обстреляла пригород Херсона, снаряд попал в машину, где ехала семья с двухмесячным ребенком

Российские военные из артиллерии обстреляли пригород Херсона, один снаряд попал в автомобиль, в который ехала семья с двухмесячным ребенком, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В результате попадания автомобиль загорелся. Человек, который был за рулем, погиб. Клименко пишет, что, вероятно, это 64-летний дедушка ребенка. Тело мужчины сильно обгорело, поэтому установить личность сможет только экспертиза.

36-летняя мать ребенка получила ранения и находится в тяжелом состоянии. У двухмесячной девочки минно-взрывное ранение головы, она находится в состоянии средней тяжести.

Обстрел начался тогда, когда семья возвращалась из медосмотра.