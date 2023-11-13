Силовики задержали студента исторического факультета БГУ и его девушку

Силовики отчитались о задержании студента исторического факультета БГУ и его девушки. Видео с ними опубликовано в телеграм-канале «Книга ГУ "БАЗА"».

На первом видео мужчина в черной куртке и майке с охваченным огнем троллейбусом говорит, что был задержан за «репосты с экстремистских каналов» и «деструктивное поведение».

Позже силовики опубликовали видео с девушкой. Она рассказала, что «постоянно обменивается» с ним «экстремистскими новостями».

Исправлено в 12:55. Удалено имя студента, которого не задерживали.