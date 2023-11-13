«Беларуськалий» хочет отсудить у Литвы 1 миллиард евро за запрет транзита беларуских калийных удобрений

Производитель калийных удобрений «Беларуськалий» хочет отсудить у Литвы 1 миллиард евро за запрет транспортировки калийных удобрений, пишет литовское издание TV3. На публикацию обратил внимание проект «МотолькоПомоги».

«Беларуськалий» начал инвестиционный арбитражный процесс против Литвы и требует возместить убытки на сумму около 1 миллиард евро без учета процентов и судебных издержек, поскольку правительство Литвы признало недействительным договор о перевозке грузов между «Литовской железной дорогой» и «Беларуськалием».

В Минтрансе Литвы журналистам TV3 подтвердили, что процесс начался, но от комментариев «на данном этапе» разбирательства воздержались.

По информации издания, «Беларуськалий» считает, что Литва нарушила двустороннее соглашение о защите инвестиций. Из-за запрета на транзит беларуских удобрений «Беларуськалий» больше не мог перевозить через Литву свои грузы, загружать их в Клайпедском порту и транспортировать в третьи страны.

В начале 2022 года Литовское правительство приняло решение разорвать контракт по перевозке калийных удобрений с «Беларуськалием» к 1 февраля.

Сообщается, что литовское правительство подтвердило выводы комиссии по изучению сделок о том, что соглашение между Литовскими железными дорогами и «Беларуськалием» «не отвечает интересам национальной безопасности и должно быть расторгнуто».

«С 1 февраля договор больше не действует», — заявил министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис.

По словам министра, к этому времени перевозки удобрений должны быть прекращены. Если другие перевозчики захотят перевозить через Литву удобрения «Беларуськалий», их сделки с компанией будут проверяться правительством.

9 августа США ввели санкции против «Беларуськалия». 2 декабря к ним присоединилась Великобритания.