В следственном изоляторе Варшавы нашли повешенным бывшего политзаключенного из Беларуси

20 октября в камере следственного изолятора в Варшаве обнаружили повешенным бывшего политзаключенного из Беларуси Кирилла Кетурко, пишет MOST.

Предварительная версия следствия — суицид. По информации MOST, Кетурко задержали в Варшаве 10 октября по подозрению в мошенничестве в интернете. Источник издания сообщил, что беларус связался с группой мошенников, которая, возможно, занималась воровством денег с банковских счетов.

На момент смерти Кетурко было 19 лет. В мае 2022 года беларуса приговорили к 2,5 годам домашней химии за грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК).

После бегства из Беларуси Кетурко жил в Варшаве. 10 октября он перестал выходить на связь, а спустя 11 дней его семье позвонили из беларуского посольства и сообщили, что нашли Кирилла повешенным в тюрьме. В конце октября тело беларуса перевезли в Беларусь. Похоронили в Гродно 2 ноября.