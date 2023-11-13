Адвокатка, защищавшая Тихановского и Бабарико, вместе с мужем уехала из Беларуси

Адвокатка Наталья Мацкевич, защищавшая политиков Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, вместе с мужем Виктором уехала из Беларуси. Об этом адвокатка рассказала в интервью «Настоящему времени».

Семья адвокатов уехала 10 июля 2023 года, улетев в Батуми. «Мы держались-держались, держались-держались, но сумма объективных потребностей и угроз заставила. Были некоторые семейные обстоятельства, которые раньше не позволяли уехать. И пока Виктор оставался в профессии, об этом думать и не стоило. Но когда его лишили лицензии, мы стали видеть, что дальше здесь нет никакой возможности развиваться», — рассказала Мацкевич.

25 октября 2021 года Наталью Мацкевич исключили из коллегии адвокатов. После лишения лицензии, Тихановского и Бабарико защищал муж Натальи, Виктор. Его лишили адвокатской лицензии в декабре 2022 года.