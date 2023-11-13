Житель Держинcкого района по указанию мошенников разбил дверь в банке; на него завели уголовное дело за хулиганство

47-летний житель Дзержинского района камнем разбил входную дверь в банке в Фаниполе по указанию мошенников, пишет газета «Узвышша». На публикацию обратило внимание «Зеркало».

По информации издания, 2 ноября мужчине позвонила «сотрудница милиции» и сообщила, что в одном из банков не него незаконно пытаются оформить кредит. Мошенники убедили беларуса съездить в соседний город и аннулировать кредит путем оформления другого.

В нескольких банках Фаниполя беларусу отказали в кредите. Тогда аферисты убедили мужчину, что преступники, которые хотели похитить его деньги, работают в банке и им нужно отомстить. Для этого беларуса попросили разбить входную дверь в банк.

По требованию киберпреступников беларус подошел к зданию и камнем повредил дверь. Его на месте задержал охранник банка. На мужчину завели уголовное дело за хулиганство (часть 1 статьи 339 УК).