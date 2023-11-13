Силовики задержали работника агентства недвижимости, который передавал информацию о владельцах квартир в «Черную книгу Беларуси»

Силовики задержали работника агентства недвижимости, который передавал в «Черную книгу Беларуси» информацию о владельцах недвижимости, пишет близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

Авторы канала заявляют, что задержанный имел доступ к базе собственников жилья и передал в «Черную книгу Беларуси» сведения о сотнях госслужащих. На видео силовиков задержанный говорит, что ему присылали адрес, а он через базу узнавал имя и фамилию собственника.

Также мужчина говорит, что в телеграм-каналах призывал к «нанесению вреда и сжиганию "Табакерок"».

По какой статье задержан мужчина — не сообщается.