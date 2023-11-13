Мать двоих детей, задержанную в школе, приговорили к трем годам колонии

Гомельский областной суд приговорил Жанну Волкову, мать двоих детей, к трем годам колонии общего режима, пишет «Гомельская вясна».

Беларуску судили по пяти статьям УК: об оскорблении Лукашенко и клевете на него (статьи 368 и 367 УК), содействии экстремистской деятельности (части 1 и 2 статьи 361-4 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК), разжигании вражды (статья 130 УК).

Волкову задержали 11 мая 2023 года в школе №63 Гомеля, куда она пришла, чтобы встретиться с учительницей своего ребенка. Дело Волковой рассматривали в закрытом режиме. По информации правозащитников, после приговора беларуска написала жалобу в Верховный суд.