В неуплате налогов подозревают агрегатор перевозок «Атлас»

КГБ завел дело о неуплате налогов против компании-агрегатора перевозок «Атлас». В сюжете «Беларусь 1» об уголовном деле не упоминается название компании, но из имен основателей — Андрея Донцова и Владимира Фундатора — следует, что речь идет об «Атласе». На это обращает внимание Reform.

Среди обвиняемых и подозреваемых 20 человек. По версии КГБ, они сформировали «преступную схему»: объединили более 300 перевозчиков и дали им доступ к клиентским базам, а взамен попросили передавать неучтенную наличку.

В КГБ уверены, что перевозчики скрывали часть выручки — не выдавали пассажирам билеты и ездили в неучтенные рейсы. В ведомстве говорят, что это нанесло государству крупный ущерб, его размер не называется.

— Крупнейший агрегатор перевозил 7 миллионов человек за год минимум, включая рейсы в 13 регионов России и в Польшу. Общая выручка коммерческих структур, которые объединила платформа, в 2022 году составила более 50 миллионов рублей. Есть данные, что свыше 10 миллионов никто не внес в налоговые декларации, — говорится в сюжете «Беларусь 1».