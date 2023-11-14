Минобороны Израиля: ХАМАС потерял контроль над Газой

Движение ХАМАС утратило контроль над сектором Газа, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, его слова приводит издание Times of Israel.

«Организация ХАМАС потеряла контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к правительству», заявил Галант журналистам.

По его словам, у ХАМАСа нет сил, способных противостоять армии Израиля. Министр отметил, что ЦАХАЛ активизировал атаки на подземные тоннели, используемые ХАМАСом.

Вечером в понедельник 13 ноября в СМИ появились фото израильских военных в парламенте Газы, здание которого контролировалось ХАМАС с 2007 года.

Кроме того, армия обороны Израиля опубликовала фото из больницы «Рантиси» в Газе. В подвале больницы был найден склад оружия (в том числе пояса со взрывчаткой и гранаты), мотоцикл, а таблички на цокольном этаже указывали на то, что там содержались заложники.

Исламистское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября, по всей стране был введен режим чрезвычайного положения. В ответ на атаку Израиль начал наносить массированные удары по объектам боевиков в Газе, позже началась масштабная наземная операция.