ГУБОП задержал технолога, который «прошел в Европе подготовку» для участия в войне на стороне Украины

ГУБОП задержал витеблянина, который «в Европе прошел подготовку для участия в боевых действиях на стороне Украины в рядах террористических и экстремистских формирований». Об этом пишет провластный телеграм-канал «Северная столица».

В видео, опубликованном каналом, показывают скриншот сообщения, написанного задержанным. Из него следует, что витеблянин — техник-технолог станков, без военного опыта, на момент переписки находился в Дании.

На кадрах задержания видно, как трое человек без опознавательных знаков бросаются на задержанного и валят его на дорогу. Позже к ним подходит человек с телефоном в руках, задержанного оттаскивают на траву. Далее мужчину заводят в здание, скрутив руки за спину.

За этим следует картинка с надписью: «Ваше мнение о воюющих в Украине бчб-наёмниках?». Дальше показывают видео с задержанным — в ролике он сидит на стуле, позади стоит силовик в маске.

— Люди из себя вообще ничего не представляют. Я вообще не понимаю, чего они там добиваются. Пускай все едут домой и сдаются, — говорит мужчина. При этом непонятно, какой вопрос ему задали перед этим.

По какой статье задержали витеблянина, не говорится. Провластный канал пишет, что «ему грозит до семи лет» лишения свободы.