Минобр и Генпрокуратура выпустили учебники о геноциде беларуского народа

Школьные учебники «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны» выпустили Минобразования и Генпрокуратура. Пособия презентовали в минской СШ №137.

Книги разработаны в трех вариантах — для 1-4, 5-9 и 10-11 классов. В учебниках рассказывают о «карательных операциях нацистов, действовавших на территории БССР лагерях смерти, деятельности коллаборационистских формирований, а также о подвиге и героизме белорусского народа, включая детей, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость».

На третьей странице пособия для 1-4 классов находится обращение Лукашенко, где он говорит, что сегодня «чума нацизма обрела последователей среди наёмников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам».

В презентации участвовали заместитель министра образования Александр Кадлубай, начальник управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры Валерий Толкачев, представители НИО, Издательство «Адукацыя і выхаванне» и другие.