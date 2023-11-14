Гомельчанин отправил в КГБ письма с обвинениями Лукашенко в преступлениях, суд направил его в психбольницу

Суд Центрального района Гомеля направил местного жителя на принудительное лечение в психиатрический стационар по обвинению в клевете (статья 188 УК) и клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК). Решение суда за 19 июля опубликовано на Национальном правовом портале.

Как уточняет правозащитный центр «Вясна», речь идет о Валерии Яроцком — чемпионе города по шахматам за 2019 год. Он неаднократно был наблюдателем на выборах.

Гомельчанин отправил в КГБ, МВД, прокуратуру и Центральную комиссию по выборам и референдумам рукописные и электронные письма, в которых обвинил Лукашенко в тяжких преступлениях. Сделал он это «из чувства неприязни и низменных побуждений», посчитал суд.

Подобные письма он подготовил и в отношении одного из прокуроров Гомельской области. Что именно было в текстах обращений, не уточняется.

Беларуса признали больным бредовым расстройством. Суд направил его на принудительное лечение и запретил покидать страну.

Обновлено 15 ноября в 10:40. Добавлено имя осужденного.