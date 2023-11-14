Силовики задержали пять человек на Лидском заводе электроизделий, об этом пишет телеграм-канал «Задержания, суды в Лиде».

По информации авторов канала, на заводе были задержаны пятеро сотрудниц: трое рабочих и два мастера. На задержанных составили протоколы за репосты и лайки под постами «экстремистских» ресурсов в соцсетях. Как пишет телеграм-канал, сотрудницы завода на свободе, ожидают суда.

Проверки телефонов и рабочих компьютеров на «экстремизм». В Беларуси продолжаются задержания на заводах

Согласно расписанию судов, во вторник 15 ноября в Лиде пройдет как минимум два суда по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).