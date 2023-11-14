Минздрав изменил правила выписки рецептов: выдавать их смогут не только врачи
Минздрав изменил правила выписки рецептов: выдавать их смогут не только врачи
14 ноября 2023, 13:25
 
 
 
 
 

Министерство здравоохранения изменило порядок выписки рецептов, сообщается на Национальном правовом интернет-портале. Право выписывать рецепт, в том числе электронный, получат медработники со средним медицинским образованием, ведущие самостоятельный амбулаторный прием — фельдшеры и помощники врачей.

При этом они не смогут выписывать льготные рецепты и рецепты на наркотические и психотропные препараты.

Обновленная инструкция Минздрава запрещает выписывать рецепты без установления диагноза или осмотра больного, по просьбе пациента или его родственника. Исключение — выписка рецептов дистанционно для пациентов, которые нуждаются в постоянном приеме лекарств в период неблагополучной эпидемиологической ситуации. Под исключение попадают и пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи.

Документ вступит в силу после его официального опубликования.

Ранее фельдшеры и помощники врачей получали право выписывать рецепты во время подъема инфекционной заболеваемости, чтобы снизить нагрузку на докторов. Соответствующие приказы издавал Минздрав.

     