Силовики задержали 26 человек по делу о коррупции на ОАО «Бабушкина крынка»

Александр Лукашенко на совещании с чиновниками рассказал о коррупционном деле на ОАО «Бабушкина крынка». По словам председателя КГБ Ивана Тертеля, по этому делу задержано 26 человек, арестовано 15.

В 2019 году гендиректором предприятия стал Геннадий Скитов. По словам Лукашенко, глава «Бабушкиной крынки» назначил директорами филиалов «свою команду».

Лукашенко не назвал их фамилии, но сказал, что они работали на Щучинском заводе «Автопровод» и заводе МАЗ. Среди назначенных Скитовым также были его бывший водитель, двоюродный племянник, двоюродный брат, сын, начальник Борисовского РУВД и сотрудник ОБЭП.

Далее, по словам Лукашенко, Геннадий Скитов «замкнул на себя все финансовые потоки».

Политик рассказал о восьми «коммерческих группах», которые «установили контроль над экспортом в Россию на выгодных для себя условиях» продукции нескольких беларуских молокоперерабатывающих заводов.

По словам Лукашенко, у беларуских фирм были «подконтрольные субъекты хозяйствования» в России. Им продавали продукцию по сниженной стоимости, а для покупателей в магазинах завышали цены.

«Схема не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Там светятся и члены правительства. Путем подкупа отдельные коммерсанты получали право первоочередного распределения молочной продукции в свою пользу и возможность закупки по цене, ниже установленной»,, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что не может рассказывать обо всех подробностях этого дела, так как сейчас идет следствие.