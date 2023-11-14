Экс‑политзаключенной Ирине Поляниной продолжили превентивный надзор на еще два года

Ирине Поляниной, активистке из Постав, вышедшей из колонии около года назад, продолжили превентивный надзор еще на два года, пишет правозащитный центр «Вясна».

8 ноября Ирину Полянину вызвали в местный РУВД. 13 ноября суд рассмотрел дело о продолжении надзора. Все это время, по информации правозащитников, Ирина находилась в ИВС.

В апреле 2021 года Ирину Полянину осудили на два года колонии по статьям об оскорблении представителя власти и незаконных действиях в отношении оружия (статьи 369 и 295 УК). Суд посчитал ее виновной в том, что она разместила оскорбительный комментарий под фото начальника Поставского РУВД, а также хранила дома патроны от малокалиберной винтовки. Как сама Ирина поясняла на суде, патроны дома у нее остались от отца.