На Нью-Йоркском аукционе за 15 миллионов долларов продали картину Марка Шагала «Над городом»

На аукционе Sotheby’s Modern Evening продали картину Марка Шагала «Над городом». Стоимость полотна составила 15 616 200 долларов, пишет belmir.by.

За работу художника боролись два покупателя. Полотно выставляли в диапазоне от 12 до 18 миллионов долларов.

«Блестящая ода его величайшей любви. Au-dessus de la ville одна из лучших картин, написанных Шагалом в парижский период, и отражающая ключевые мотивы мечтательности, ностальгии и романтики, которые определяли творчество художника до его последних дней», — сказано на сайте аукциона.

Витебский художник написал картину «Над городом» в 1924 году. Произведение является версией живописной работой Шагала, написанной в 1914-1918 годах, которая выставлена в Третьяковской галерее.