КГБ возбудил уголовное дело о неуплате налогов против 20 маршрутчиков

Гостелеканал «Беларусь 1» показал сюжет об уголовном деле против интернет-агрегатора в сфере перевозок. Дело об уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК) возбудили против более чем 20 маршрутчиков.

О каком именно агрегаторе речь, не уточняется. В ролике сказано, что владельцы сервиса просили у перевозчиков «неучтенную наличность» за доступ к клиентским базам и загрузке пассажирами.

Маршрутчики, чтобы выполнить это условие, не учитывали некоторые рейсы или не выдавали клиентам билеты, утверждает «Беларусь 1».