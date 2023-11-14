Шенгенскую визу можно будет оформить онлайн, наклейку в паспорте заменят на штрих‑код

Совет Европы принял несколько изменений, касающихся оформления шенгенских виз. Подать документы на визу можно будет онлайн, наклейку в паспорте заменят на штрих-код, пишет пресс-служба Совета Европы.

Для реализации принятых изменений будет создана специальная платформа, через которую можно будет загрузить все необходимые для получения визы документы и оплатить консульский сбор. Подавать документы лично нужно будет только в том случае, если виза получается впервые. Либо, если паспорт (или другой проездной документ) или биометрические данные устарели.

Визовая наклейка будет заменена на штрих-код с криптографической подписью.

В скором времени изменения будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней после публикации, однако новые правила начнут действовать только после создания цифровой платформы. Ранее речь шла о 2026 годе.