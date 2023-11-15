«Радыё Свабода»: осужденный на 25 лет Николай Автухович сидит в одиночной камере, учит английский и читает «СБ. Беларусь сегодня»

«Радыё Свабода» передает последние новости об осужденном на 25 лет строгого режима Николае Автуховиче. Журналисты поговорили с родственницей заключенного, живущей в Польше.

По ее словам, Николая беспокоят боли в суставах, ухудшение зрения и звон в ушах. Медицинская бандероль ему позволена раз в три месяца, но не все лекарства пропускают.

— В последней не пропустили терафлю, ибупрофен и парацетамол. Как он сам считает, эти лекарства не передали, потому что их хватает в медчасти, — сказала родственница «Радыё Свабода».

Осужденным к строгому режиму нельзя получать пищевые передачи и обычные бандероли. Продукты Николай может купить на «отоварке», но там небольшой ассортимент, и потратить можно всего 37 рублей в месяц.

— Рассказал, что не хватает зелени, даже яблок не было. Недавно появился лук, купил его больше. Просит в следующей бандероли прислать витамины», — расказала родственница Автуховича.

Николай отбывает наказание в одиночной камере. Он регулярно занимается английским и читает, в том числе газеты. Одна из них — «СБ. Беларусь сегодня».

— Говорил, что тяжелое чтиво, но научился читать между строк и понимать, что на самом деле происходит.

7 октября 2022 года суд в Гродно приговорил Николая Автуховича к 25 годам колонии и назначил штраф в размере 1 000 базовых величин.

12 подсудимым вменяли 12 статей УК. Среди них — создание преступной организации и участие в ней (части 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года Автухович и его сообщники приготовили зажигательную смесь, облили и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежащие милиционеру. Кроме того, они, согласно обвинению, подорвали автомобиль другого милиционера в Гродно.