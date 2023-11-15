СК рассказал, в чем обвиняют представителей BYPOL

Следственный комитет рассказал подробности дела против представителей объединения экс-силовиков BYPOL.

По версии ведомства, участники организации разжигают вражду, призывают к массовым беспорядкам, организовывают теракты и другие действия для захвата власти.

В пресс-релизе рассказали, что вменяют основателям BYPOL. Больше всего статей у Александра Азарова — его обвиняют в разжигании вражды, клевете, организации поджога и разрушения средств сигнализации, измене государству, действиях с целью захвата власти, призывах против нацбезопасности, создании экстремистского формирования, оскорблении Лукашенко и представителя власти.

Бывшему прокурору Олегу Талерчику вменяют разжигание вражды, незаконное распространение персональных данных действия с целью захвата власти, призывы против нацбезопасности, призывы к измене государству, создание экстремистского формирования, содействие экстремистской деятельности, клевета в отношении Лукашенко.

В обвинении Матвея Купрейчика значится разжигание вражды, действия с целью захвата власти, создание экстремистского формирования и оскорбление представителя власти.

Владимиру Жигарю, Игорю Лобану и Андрею Остаповичу вменяется разжигание вражды, действия с целью захвата власти, создание экстремистского формирования.

BYPOL — объединение бывших силовиков, созданное осенью 2020 года. В ноябре 2021 года инициативу вместе с планом «Перамога» признали «экстремистским формированием». Позже Верховный суд Беларуси признал BYPOL «террористической организацией».

8 июня глава BYPOL Александр Азаров заявил, что соцсети организации захватил бывший сотрудник Матвей Купрейчик, который ранее отказался проходить проверку на полиграфе. Купрейчик и остальные бывшие силовики обвинили Азарова в скрытии финансовых отчетов работы фонда.

13 июня, после встречи команды BYPOL со Светланой Тихановской, Объединенный переходный кабинет рассказал о дальнейшей судьбе объединения бывших силовиков: работу BYPOL решили реорганизовать, а в фонде — провести независимый аудит.

5 июля в соцсетях BYPOL появилось заявление о переименование организации в BELPOL и возвращении в ее состав бывшего следователя Андрея Остаповича.

